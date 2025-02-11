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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 746 adet sentetik ecza ve bonzai gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda S.K. (23) ve O.A.Ö.'nün (18) bulunduğu araç ve ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada bin 746 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Atakum ilçesinde S.D.'nin(26) ikametinde yapılan aramada 609 adet sentetik ecza ele geçirildi. S.D. gözaltına alındı.

Yine Atakum ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,86 gram bonzai (Sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Soruşturmanın devamında bir depo ve ikamette yapılan aramalarda 11 gram sentetik kannabinoid, 0,10 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza bulundu. Olayla ilgili M.C. (34) ve A.Ç. (26) gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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