Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 500 gram bonzai elde edilebilecek 34,85 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 329 adet sentetik ecza, 16,43 gram metamfetamin, 10,82 gram sentetik kannabinoid, 3,18 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile aynı suçtan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 kişi yakalanırken, toplam 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN