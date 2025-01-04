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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3.5 kilogram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 500 gram bonzai elde edilebilecek 34,85 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 329 adet sentetik ecza, 16,43 gram metamfetamin, 10,82 gram sentetik kannabinoid, 3,18 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile aynı suçtan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 kişi yakalanırken, toplam 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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