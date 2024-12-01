Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 4 ayrı mahallede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında E.S. (44), M.Ş. (25), T.A.(27) ve B.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 790 adet sentetik ecza, 85 gram metamfetamin, 153,30 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 550 ml aseton, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN