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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti ve taşımacılığıyla ilgisi bulunan 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, bin 453 adet sentetik ecza, 259 gram kubar esrar, 36 gram metamfetamin, 36 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi, 47 adet fişek ve 60 adet kartuş ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik samsun

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