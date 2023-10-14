Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 367,49 gram metamfetamin, 1,67 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN