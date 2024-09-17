Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında 36 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 10 bin 613 adet sentetik ecza, 120 gram metamfetamin, 10,67 gram esrar, 22,85 gram sentetik kannabinoid, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 33 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 2 yıl 8 ay, 2 yıl 6 ay ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı. - SAMSUN