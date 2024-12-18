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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin 264 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin 264 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A.Ö. (27), B.B. (29), D.K. (24) ve P.B. (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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