Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçta yapılan polis aramasında 330 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 335 TL nakit para ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçta polis tarafından yapılan aramada 330 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 335 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa