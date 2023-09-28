Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 955 gram kubar esrar ele geçerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde Belalan Mahallesi Yayla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda N.S. ve A.A.'ya ait ev, eklenti ve tarlaya operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 32 kilo 955 gram kubar esrar, 327 kök kenevir bitkisi, 1 adet 9 mm çaplı makinalı tabanca, 44 adet 9 mm.capında mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet pala ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.S. ve A.A. bugün Kavak Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN