Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 318 Gram Fubinaca ve 50,2 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Polis ekiplerinin durdurduğu araçta narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepkisiyle yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu madde bulundu. Araç sahibi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, Tony'nin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Aramada 318 gram fubinaca ve 50,2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç sahibi C.K.T. (31) gözaltına alındı. - SAMSUN
