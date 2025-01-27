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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 bin 696 adet sentetik ecza ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 bine yakın sentetik ecza ile yakalanan 5 kişi gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu 29 bin 696 adet sentetik ecza ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen S.Y. (34), D.S.U. (33), M.T.G. (25), A.G. (45) ve A.E.K. (22) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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