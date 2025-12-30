Vezirköprü'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 bin 916 adet sentetik ecza ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan Vezirköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.S. (22), S.Ç. (20) ve M.H.D.'yi (19) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 149 tablet halinde toplam 2 bin 916 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu ticaretinden adli işlem başlatıldı. - SAMSUN