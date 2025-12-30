Haberler

Vezirköprü'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Vezirköprü'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Vezirköprü ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 bin 916 adet sentetik ecza ile yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 bin 916 adet sentetik ecza ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan Vezirköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.S. (22), S.Ç. (20) ve M.H.D.'yi (19) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 149 tablet halinde toplam 2 bin 916 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu ticaretinden adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

