Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından durdurulan otomobilde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da polis, durdurduğu otomobilde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.D., D.M. ve M.B.'nin kendilerine ait otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, uzun süre takip edilerek Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 245 sentetik hap, 37,40 gram esrar ve 11 ecstasy hap ele geçirildi.