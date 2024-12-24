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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

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Samsun'un Canik ilçesinde yapılan operasyonda 3 kişi, 62 gram esrar, 4,28 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ruhsatsız tabanca ve mühimmat da ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde polis tarafından R.K.(44), Ş.Ş.(38) ve Z.R.'nin (30) bulunduğu ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 62 gram esrar, 4,28 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, S.Ş.'nin yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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