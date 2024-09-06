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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde 3 şahsın üzerlerinde, işyerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 6027 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin 600 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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