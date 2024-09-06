Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde 3 şahsın üzerlerinde, işyerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 6027 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin 600 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN