Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda İ.Ş. ve R.Ş. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları belirlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 5 kilo 500 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından N.E.'nin evinde yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi, 2 adet kurusıkı tabanca, 15 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız ev tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili N.E. gözaltına alındı.

İki ayrı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN