Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalarda S.M. isimli şahsın ikamet ve işyerinde ve Ş.U. ile M.T.'nin üstünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.M., Ş.U. ve MT. gözaltına alındı.

Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN