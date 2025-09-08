Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 2 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 2 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 237 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. isimli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 237 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi el ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.K. (45) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 237 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den iddialı açıklama: Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstereceğim

Cengiz'den iddialı açıklama! Fenerbahçe'den yollandığına pişman edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.