Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ö. ve K.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.