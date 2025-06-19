Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca ve fişekler de bulundu.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ö. ve K.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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