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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 180,47 gram metamfetamin ve 2 bin 688 sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan takip sonucu 5 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 180,47 gram metamfetamin, 2 bin 688 adet sentetik ecza ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. 2 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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