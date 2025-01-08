Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 bin 500 adet sentetik ecza, 50 gram metamfetamin, 12,5 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN