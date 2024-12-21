Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde polis tarafından uyuşturucu ve silah operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, 840 adet sentetik, za ve 30,25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde A.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği 30.25 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. A.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam devam ediyor. - SAMSUN