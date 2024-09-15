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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 9 bin 982 adet sentetik ecza, 1 kilo 251 gram esrar maddesi, 8 kök Hint keneviri ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde 3 şahsın üzerlerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 9 bin 982 adet sentetik ecza, 1 kilo 251 gram esrar maddesi, 8 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Çarşamba Narkotik Güvenlik İlkadım 3-sayfa Güncel samsun Polis Hukuk Suç

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