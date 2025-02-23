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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Evden Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Evden Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 3 ev kiralayan şahıslar yakalandı. Operasyonda 30 bin sentetik ecza hap, metamfetamin, kokain ve ecstasy ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu saklamak için 3 ev kiralayan şahıs polise yakalanmaktan kurtulamadı. Polis evlere yaptığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ile Atakent Mahallesi'nde Y.Ç. (36) ve Ş.K.'yi (33) gözaltına aldı. Operasyonda, Y.Ç.'nin uyuşturucu maddeleri saklamak için yalnızca kendi evini değil, üç farklı adres daha kiraladığı ortaya çıktı. Eş zamanlı baskınlarla bu adreslerde yapılan detaylı aramalarda 30 bin adet sentetik ecza hap, 475 gram metamfetamin, 250 gram kokain, 348 adet ecstasy, 5 gram esrar ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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