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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 962 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 962 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda bir motosikletten 3 bin 962 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda K.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir motosikletin sepetinde yapılan aramada 3 bin 962 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında takibe alınan K.B. (24) isimli şahsın kullandığı motosiklette ve ikametinde arama yapıldı. Motosikletin sepet kısmında 3 bin 962 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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