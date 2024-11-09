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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir kişinin ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 472 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ü.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 472 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, Ü.A. (25) isimli şahsın ikametine ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili Ü.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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