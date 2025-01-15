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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 23 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 23 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı ve 3 bin 23 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 23 sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından Canik ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis tarafından gözaltına alınan M.A. (28) ve E.T.'nin (21) üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 23 adet sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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