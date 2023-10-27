Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi; 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve silahlar bulundu.

SAMSUN'da polisin yaptığı denetim ve operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi; 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetim ve operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 672,9 gram esrar, 72,59 gram sentetik kannabinoid, 103 sentetik hap, 17,86 gram metamfetamin, 5,72 gram skunk, 1 esrarlı sigara, 4 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 6'sının narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.