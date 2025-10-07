Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 27,96 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.C.E.'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 27,96 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN