Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 265 Gram Skunk Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 yaşındaki C.A.'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 265 gram skunk ele geçirildi. C.A. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 265 gram skunk ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda C.A. (21) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 265 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, C.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa