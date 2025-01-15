Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 265 Gram Skunk Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 265 gram skunk ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda C.A. (21) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 265 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, C.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN