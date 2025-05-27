Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, 23 kişiye yönelik baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 23 şahsa yönelik bu sabah geniş çaplı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 33 ekip, 5 özel harekat unsuru olmak üzere 113 personel ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, 267,14 gram metamfetamin, 4 kilo 266 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 42,66 gram fubinica maddesi, 80 adet sentetik ecza, 2,71 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda, 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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