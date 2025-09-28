Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polisin dikkatli çalışmaları sonucunda durdurulan bir şüphelinin taşıdığı iplik rulolarından 204,07 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polisin dikkati sonucu durdurulan bir şüphelinin taşıdığı iplik rulolarının açılmasıyla içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan operasyonda toplam 204,07 gram metamfetamin bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli hareketleri üzerine Y.G. (56) isimli şahıs durduruldu. Şahsın taşıdığı iplik rulolarında yapılan kontrolde, ruloların içine zulalanmış vaziyette uyuşturucu madde tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 204,07 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

1 yıldır devlet hastanesine giden genç kızdan vahim iddia
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.