Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polisin dikkati sonucu durdurulan bir şüphelinin taşıdığı iplik rulolarının açılmasıyla içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan operasyonda toplam 204,07 gram metamfetamin bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli hareketleri üzerine Y.G. (56) isimli şahıs durduruldu. Şahsın taşıdığı iplik rulolarında yapılan kontrolde, ruloların içine zulalanmış vaziyette uyuşturucu madde tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 204,07 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN