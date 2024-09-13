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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İ.Ö. isimli şahsın bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, İ.Ö. (56) isimli şahsın bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kenevir samsun Terme

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