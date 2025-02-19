Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 37 yaşındaki E.İ.'nin evinde yapılan aramada 20 gram metamfetamin bulundu. E.İ. gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda E.İ.'nin (37) evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan E.İ. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa