Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda E.İ.'nin (37) evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan E.İ. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN