Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 37 yaşındaki E.İ.'nin evinde yapılan aramada 20 gram metamfetamin bulundu. E.İ. gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda E.İ.'nin (37) evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan E.İ. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
img

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
img

Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'ı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.