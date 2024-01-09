Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 TL para ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok yönlü olarak yapılan çalışma ve takip sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.Ö. (23) ve N.K. (36) isimli şahısların İlkadım ilçesinde bulunan ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 379 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet sentetik ecza, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet kartuş, 1 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyette alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - SAMSUN