Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 355 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.K. (24) ve S.D. (27) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 355 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN