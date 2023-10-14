Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu, esrar, kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda iki ev ve bir araçta 872,51 gram sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar, 0,33 gram kokain, 18 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa