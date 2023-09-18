Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Ayrıca, operasyon kapsamında aranan 2 hükümlü de yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması"nda 2 şüpheliyi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 35 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Öte yandan, çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 4 yıl 1 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlü yakalandı.