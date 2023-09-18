Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Ayrıca, operasyon kapsamında aranan 2 hükümlü de yakalandı.