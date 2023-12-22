Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yapılan takip sonucu H.H. ve Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan aramada 102 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN