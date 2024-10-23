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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. E.K. ve R.Ö.'nün ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve R.Ö. gözaltına alındı. 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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