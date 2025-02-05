Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 292 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsı yakaladı. Gözaltınaalınan A.D.E. (57) ve D.K. (47) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 292 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN