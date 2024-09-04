Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi ile İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bulunan 2 zehir tacirinin ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1079 adet sentetik ecza, 267 adet ecstasy, 13,51 gram metamfetamin, 3,41 gram esrar, 1,19 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, yapılan operasyon kapsamında "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan 1 şahıs daha gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN