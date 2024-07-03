Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı araştırma neticesinde B.Ç., İ.E.E., S.A. ve M.R.K. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 2 bin 450 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.R.K. ve İ.E.E. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN