Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 117,7 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı bilgisi üzerine harekete geçti.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 117,7 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik polisince düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu getirip teslim eden H.M. (24) ve M.H.A. (30) Havza ilçesinde, uyuşturucuyu teslim aldığı tespit edilen A.S. (36) ve S.Y. (36) ise Ladik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 117,7 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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