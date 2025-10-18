Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 565 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 24 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir kişinin evine operasyon düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 kilo 565 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 24 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN