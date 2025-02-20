Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.G. (54) ve T.Ş. (39) isimli şahısların üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 18 parça halinde satışa hazır toplam 150 gram metamfetamin, 1.15 gram esrar, 1 gram tütüne emdirilmiş bonzai ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN