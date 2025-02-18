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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 56,90 gram metamfetamin ve 630 kullanımlık bonzai ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. (29) ve E.S.'nin (41) ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 56,90 gram metamfetamin, 5 adet peçeteye emdirilmiş 630 kullanımlık bonzai (Sentetik kannabinoid) ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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