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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 200 adet extacy ve 1100 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde

düzenlediği operasyonda H.G.(52) ve S.C.'yi (50) gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 200 adet extacy uyuşturucu hap ve bin 100 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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