Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde

düzenlediği operasyonda H.G.(52) ve S.C.'yi (50) gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 200 adet extacy uyuşturucu hap ve bin 100 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN