Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 200 adet extacy ve 1100 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde
düzenlediği operasyonda H.G.(52) ve S.C.'yi (50) gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 200 adet extacy uyuşturucu hap ve bin 100 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa