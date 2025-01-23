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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 ve 22 yaşlarındaki 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza ile ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda A.Ç. (25) ve G.Y.H. (22) gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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