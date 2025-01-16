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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda D.K.(63) ve S.M (36) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.K. ve S.M.'nin evlerinde yapılan aramada 146 gram skunk, 25 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 17 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 102 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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