Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda D.K.(63) ve S.M (36) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.K. ve S.M.'nin evlerinde yapılan aramada 146 gram skunk, 25 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 17 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 102 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN